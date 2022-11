Scontro tra due Lamborghini rende una rara SVJ Roadster irriconoscibile

Mentre in Italia una Lamborghini Huracán è stata distrutta nell’avellinese dopo avere sbattuto contro il guardrail dell’Autostrada A16, negli Stati Uniti è avvenuto un incidente ancora più grave, specie se si è amanti delle auto della casa italiana: due Lamborghini si sono scontrate e una rara Aventador SVJ Roadster è ormai irriconoscibile.

Il video che potete trovare allegato alla notizia proviene dal Team Salamone, titolato a Bryan Salamone, filantropo che porta esperienze con supereroi e supercar ai bambini malati per offrire sorrisi tramite le automobili. Durante un suo viaggio a inizio mese a Long Island, sfortunatamente, si è registrato lo scontro tra la sua Aventador SVJ Roadster e un’altra Lamborghini.

Entrambe le iconiche supercar hanno riportati danni notevoli: la vettura di Salamone, nello specifico, ha perso il posteriore nello scontro, e ambedue le vetture sono state rapidamente avvolte dalle fiamme diventando irriconoscibili in men che non si dica. In mancanza di filmati o fotografie del momento dell’incidente, sappiamo soltanto che la SVJ Roadster è stata colpita dall’altra Lamborghini mentre si stava immettendo nella stessa corsia in cui l’altro conducente si trovava. Fortunatamente, l’unica perdita dall’accaduto è la rara supercar italiana.

Parlando sempre di auto performanti, spostiamo lo sguardo in Medio Oriente in occasione del debutto della Bugatti Mistral.