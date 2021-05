Scontro fra due auto della polizia durante una gara assurda, adesso abbiamo il video

Non molti giorni fa vi abbiamo parlato dei due poliziotti che, verso la fine di aprile, si erano scontrati fra loro durante una inaccettabile gara di accelerazione tra Ford Interceptor da pattuglia nei pressi di Washington D.C., ma in quel momento non avevamo materiale video a disposizione da mostrarvi.

Adesso invece il canale YouTube ufficiale del dipartimento di Washington D.C. ha pubblicato le registrazioni della body cam di un agente, che evidentemente aveva dimenticato di disattivare il dispositivo prima di approntare l'assurda competizione.

Pertanto abbiamo a disposizione una clip di quasi quattro minuti, la quale contiene i 120 secondi precedenti allo schianto e altrettanti secondi susseguenti allo stesso. Inizialmente c'è ben poco da osservare ma dopo qualche istante, anche se la camera non inquadra la strada, si può notare una rapida accelerazione della vettura grazie allo scorrere degli edifici ai lati della strada. E' molto probabile che gli agenti stessero superando nettamente i limiti di velocità per un normale quartiere residenziale.

Al minuto 3:16 si concentrano quasi tutte le informazioni intuibili: una seconda volante taglia infatti la strada alla prima mentre svolta a sinistra, e una collisione era l'unico esito possibile. Purtroppo l'inquadratura dal basso non ci consente di capire con precisione quanto accaduto, ma è palese che gli agenti non siano riusciti ad evitarsi, con la prima vettura che è finita per schiantarsi a velocità sostenuta contro la fiancata della seconda. L'impatto è stato piuttosto forte, e in effetti il poliziotto con la body cam funzionante è parso barcollare all'uscita dalla volante.

Secondo le recenti dichiarazioni della polizia di Washington D.C. uno degli agenti coinvolti era ancora in fase di prova, la quale si è conclusa immediatamente dopo l'inaccettabile incidente. Gli altri tre invece erano ancora inabilitati all'azione (per via di una recentissima assunzione?), e il caso è adesso in fase di investigazione presso l'ufficio del Procuratore generale.



