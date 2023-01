Si scontra con una Tesla Model X davanti ad un poliziotto: l'incidente è tragicomico

Un automobilista americano è stato protagonista di un incidente alquanto tragicomico: l'uomo, alla guida di una berlina, si è scontrato con una Tesla Model X davanti agli occhi di un poliziotto fermo sul marciapiede in bicicletta.

Nel video, che trovate in alto a questa pagina, potete notare chiaramente l'auto scontrarsi violentemente contro la Model X ad una velocità anche piuttosto elevata e senza alcun apparente motivo. Da notare poi il poliziotto a bordo strada che assiste al triste spettacolo live, in tempo reale.



Nel filmato si vedono le auto che procedono lungo una strada residenziale di una cittadina del New Jersey, rallentando poi in visto di un posto di blocco per una parata. A bordo della Tesla, come riferito dal canale Youtube Wham Baam Teslacam, specializzato negli incidenti inerenti la popolare auto elettrica americana, un uomo di nome Robert che stava accompagnando il figlio e alcuni suoi amici in un bar a Sea Girt.



Ad un certo punto si nota l'auto tamponata a tutta velocità da un altro guidatore, scena ripresa alla perfezione dalla telecamera posteriore montata sulla Tesla. Sorprende il fatto che l'altro automobilista non abbia minimamente tentato di rallentare, o per lo meno questo è quello che appare vedendo il video. In ogni caso, nessuno si è fatto male, e l'agente di polizia appostato al lato della carreggiata ha preso in mano la situazione, svolgendo i vari compiti che solitamente si portano a termine in caso di scontro.



Stando a quanto emerso in seguito, colui che ha sbattuto violentemente contro la Tesla è un uomo appena rilasciato da un centro di riabilitazione per droga e lo stesso giorno aveva già causato un altro incidente. L'automobilista è stato in seguito accusato di guida spericolata mentre il povero Robert starebbe ancora cercando di capire se la sua compagnia di assicurazione riparerà la Model X.



Ancora una volta l'auto elettrica di Elon Musk è protagonista di un incidente, anche se questa volta è solo vittima. Recentemente, una Tesla aveva provocato un maxi tamponamento a San Francisco coinvolgendo ben 9 diverse autovetture. Fra gli scontri virali di questi giorni anche un clamoroso incidente di una Camaro durante una drag race illegale.