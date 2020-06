Sconto Subito Mediaworld su monopattini e bici elettriche per tutto il weekend

Da qualche ora Mediaworld si è resa protagonista di un’altra eccellente iniziativa: lo Sconto Subito, anche a tasso zero. Può essere un’opportunità per prendere ottimi monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita a meno del loro normale prezzo. Andiamo a scoprire alcune offerte.

Innanzitutto vediamo come funziona lo sconto: vale sia online che in negozio, con Mediaworld che vi toglie subito in cassa 25 euro su una spesa di almeno 250 euro, 100 euro su almeno 500 euro, 200 euro su un acquisto da 1.000 euro, 400 euro su 2.000 euro di spesa. La promo è attiva dal 5 al 7 giugno.



Abbiamo così 25 euro di sconto sullo Xiaomi Mi Electric Scooter, sul Ninebot Segway ES2 (qui la nostra recensione dopo 500 km), sul Ninebot Segway ES1, il Vivobike Vivo S3, il Lexgo Lex R8 5A. Questi sono solo degli esempi ma quasi tutti i monopattini proposti da Mediaworld hanno 25 euro di sconto. Con il Ninebot Segway Max G30 ne abbiamo addirittura 100, visto che costa 799 euro, e lo stesso vale per il Nilox Doc Twelve che costa 599 euro.

Acquistando invece la bicicletta elettrica Jeep Fat Bike F20 da 1.599 euro abbiamo subito 200 euro di sconto in cassa, lo stesso vale per tutte le eBike che Mediaworld vende fra i 1.000 e i 1.999 euro. Su modelli meno costosi come la I-Bike City Easy abbiamo invece 100 euro di sconto, conviene sicuramente approfittarne, visto che poi è in vigore anche il Bonus Mobilità 2020 che vi rimborsa del 60%. Per sapere se potete accedere al bonus leggete leregole ufficiali pubblicate dal governo.