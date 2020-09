In sconto il monopattino XDCS518 nel nuovo volantino Trony: col bonus costa 112 euro

Nonostante l’entusiasmo iniziale di maggio, anche legato alla fine del lockdown e all’attesa dell’estate, stia un po’ scemando, ricordiamo che il Bonus Mobilità 2020 è ancora attivo fino al 31 dicembre. Per questo motivo vogliamo segnalarvi un’offerta nel nuovo volantino di Trony Black Friday - Autumn Special Edition.

Fino al 31 dicembre prossimo, ma soltanto nelle città toccate dall’iniziativa, sarà possibile ottenere uno sconto del 60% su nuove bici muscolari o elettriche, monopattini elettrici e altri veicoli di micromobilità individuale come i monoruota. A tal proposito nel nuovo volantino autunnale di Trony dedicato al Black Friday troviamo un dispositivo di XD, brand giovane che si rivolge a un pubblico in costante aggiornamento.

Parliamo del monopattino elettrico XDCS518, un veicolo che offre 20 km di autonomia, una velocità massima di 25 km/h, una batteria estraibile che si ricarica in 3 ore, un display impermeabile per controllare le info di marcia come la velocità in tempo reale e tanto altro. Possiede un ottimo freno a disco posteriore e costa 279,95 euro con uno sconto volantino del 20%. A questa cifra bisogna poi eventualmente scalare il bonus statale, arrivando così a pagare soltanto 112 euro.

Il Bonus Mobilità 2020 si potrà richiedere ufficialmente dal prossimo 3 novembre, con la pubblicazione della piattaforma online. L’offerta volantino descritta sopra invece è valida solo nei negozi Trony aderenti al Black Friday - Autumn Special Edition.