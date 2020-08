In sconto il monopattino Ninebot Segway E22E con gomme anti-foratura

Lo scorso 15 luglio Xiaomi ha presentato i suoi nuovi monopattini elettrici 2020, poco tempo prima però Segway si è fatta sentire con il nuovo Ninebot E22E, un modello che si va a posizionare fra l'ES1 e l'ES2. Adesso è in sconto su GoCamera.it.

Solitamente nelle grandi catene di elettronica il Ninebot Segway E22E si trova al prezzo di 449 euro, ora però su GoCamera.it è proposto al 10% di sconto, ovvero a 404 euro. Il sito, italiano al 100%, rilascia ovviamente regolare fattura, l'acquisto dunque è perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020. Nonostante gli 8 euro di spedizione da aggiungere, rimane comunque un'ottima proposta.

Potendo accedere al bonus, vi ricordiamo che non è per tutti ma solo per chi risiede in determinate città, il monopattino viene soltanto 162 euro dopo il rimborso governativo, un prezzo davvero ottimo per le caratteristiche offerte dal veicolo. Abbiamo ruote da 9 pollici a doppia intensità, anti-foratura, una velocità massima di 20 km/h, un'autonomia di 22 km. In confezione c'è anche un campanello incluso e tutte le prestazioni (velocità massima e autonomia) si possono migliorare aggiungendo una batteria extra. A tal proposito vi rimandiamo alla nostra recensione del Ninebot Segway ES2 con e senza batteria extra.