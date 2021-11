Sconto Immediato Comet: offerte su monopattini Segway e Xiaomi

Lo scorso 2 ottobre abbiamo pubblicato la nostra prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, uno dei migliori monopattini elettrici che possiate acquistate in questo momento - e da Comet si può prendere in sconto fino al 29 novembre.

Il monopattino di Xiaomi, l'ultimo uscito del brand cinese, si può avere con un ottimo sconto da Comet. Questo grazie al nuovo Volantino Black Friday Comet, appena presentato e valido dall'11 al 29 novembre. In questo volantino il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 è proposto a 399 euro anziché il normale prezzo di listino che è di 449,90 euro. Abbiamo dunque 50 euro di sconto rispetto al prezzo classico.

Se desiderate un modello diverso, potete sfruttare un'altra promo Comet: lo Sconto Immediato Black Friday. Questa iniziativa è valida dal 12 al 15 novembre e purtroppo non si può applicare ai prodotti in Volantino come lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Avete però a disposizione tantissimi altri modelli, pensiamo allo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, che si può avere a 409,90 euro, al Segway Ninebot Max G30e II che si può avere a soli 549,90 euro, all'Aprilia eSR2 a 449 euro anziché 499 euro. Questo perché con una spesa compresa fra 400 e 599,99 euro si ottengono subito 50 euro di sconto, in negozio come online.

Lo sconto immediato vale per tantissimi prodotti Comet a esclusione dei prodotti in volantino per l'appunto, dei dispositivi Apple, PS5 e Xbox Serie X e S, solo per ricordarne alcuni (qui trovate il regolamento ufficiale dello Sconto Immediato Comet). Spendendo fra i 600 euro e gli 899,99 euro potete arrivare a 100 euro di sconto, con un ordine/scontrino da 900 euro a 1.799,99 euro potete avere 150 euro di sconto e infinte ben 400 euro di sconto su una spesa pari o superiore a 1.800 euro. Potete dunque sbizzarrirvi nello scegliere il monopattino elettrico o la e-bike che più vi piace ricevendo lo sconto relativo alla spesa.