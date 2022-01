Sconto bomba per il Nilox DOC Twelve+: -45% da Euronics fino a esaurimento scorte

Anche se l'inverno 2021/2022 è appena iniziato, e dovranno ancora arrivare i giorni più freddi dell'anno, non ci vorrà molto per raggiungere marzo e riprendere biciclette e monopattini elettrici. In particolare vi segnaliamo che il Nilox DOC Twelve+ è in sconto da Euronics.

Uno sconto non da poco, visto che parliamo del 45% in meno, un'offerta da non farsi scappare. Il Nilox DOC Twelve+ costa adesso 349 euro anziché 629 euro. Non parliamo certo di un monopattino perfetto, come vi abbiamo spiegato nella nostra prova del nuovo Nilox DOC Twelve+, tuttavia a questo prezzo promozionale potrebbe essere un'occasione da non perdere.

Non è il monopattino più compatto del mercato, le sue dimensioni generose però hanno permesso l'installazione di ruote da 12", le più grandi del momento, che rendono l'esperienza di guida simile a una piccola bicicletta. Ruote di tali dimensioni significano grande stabilità e un assorbimento delle vibrazioni eccellente, pur non essendoci sospensioni a bordo.

Vi sono tuttavia alcuni dettagli su cui sorvolare, come il design un po' spartano e un'elettronica non sempre impeccabile, parliamo in ogni caso di un modello unico nel suo genere. L'offerta è valida dal 3 al 19 gennaio salvo esaurimento scorte, dunque ci consigliamo di affrettarvi se ne volete uno. Il Nilox DOC Twelve+ si può acquistare anche online sul sito di Euronics.