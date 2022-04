Sconti di Pasqua sui monopattini Xiaomi e Segway di MediaWorld: le migliori offerte

Per MediaWorld la Pasqua è tech. È infatti iniziato un nuovo volantino dedicato alle festività pasquali, all'interno del quale si possono trovare diversi monopattini elettrici in sconto. Scopriamo i migliori.

Fra le offerte di Pasqua di MediaWorld abbiamo selezionato per voi il sempreverde Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, ottimo con i suoi 45 km di autonomia e il suo motore da 300 W. Si può avere a 473 euro anziché i 549 euro di listino. Se 45 km sono troppi per le vostre esigenze, il Segway-Ninebot F25E con 25 km di autonomia costa adesso 364 euro anziché 419, il Segway-Ninebot F40E con 40 km di autonomia si può avere a 549 euro (qui però lo sconto è di appena 20 euro rispetto al prezzo classico).

Ottima poi l'offerta sul Vivobike S2 Max, con comode ruote da 10", motore da 350 W (450 W di picco) e fino a 30 km di autonomia: si può avere a 299,99 euro anziché 429. Vivobike ha in volantino anche l'S4 a 499 euro anziché 549, con i suoi 40 km di autonomia e ruote da 10", in aggiunta a un motore da 500 W max.

Se poi siete alla ricerca di uno scooter davvero solido, c'è in offerta il Segway-Ninebot Max G30LE II, versione ridotta dell'ottimo Max G30 (qui la nostra recensione del Segway-Ninebot Max G30). Costa adesso 649 euro con ruote da 10" e 40 km di autonomia. Per continuare con i Segway-Ninebot, trovate l'F30E a 449 euro con 30 km di autonomia, ruote da 10" e motore da 300 W. Interessante anche il MOMO Design Revo 11, con i suoi 400 W e Security Lock con NFC: costa 549 euro. Sul sito di MediaWorld trovate anche tante e-bike in offerta.