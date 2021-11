Sconti folli sui monopattini oggi 11 novembre 2021 da Unieuro: le migliori offerte

Da Unieuro ogni nuovo giorno di novembre sembra ormai essere un grande Black Friday. Anche in questo 11 novembre 2021 abbiamo sconti folli su migliaia di prodotti, monopattini elettrici compresi. Andiamo a scoprire le migliori offerte da non perdere.

Partiamo dall'ottimo Ducati City Cross-E nero/giallo, proposto a 467,93 euro anziché 599 euro, al 21% di sconto. È un modello che raggiunge i 25 km/h (anche se dal 10 novembre sono attive le nuove regole per i monopattini elettrici che abbassano la velocità in strada a 20 km/h), può portare fino a 120 kg di peso, ha ruote da 10".

Se cercate un monopattino "per l'ultimo chilometro", il Segway-Ninebot Air T15E è perfetto e ora costa solo 350,93 euro anziché 749,90 euro. Sempre in casa Segway-Ninebot abbiamo il nuovo F30E a 413,33 euro anziché 529 euro, mentre l'F40E costa solo 467,93 anziché 599,90, di sicuro il monopattino Segway da prendere in questo momento (per saperne di più: i nuovi Segway-Ninebot F25E, F30E e F40E).

In casa Aprilia il nuovo eSR2 ammortizzato costa oggi 436,73 euro anziché 559,90, tornando da Ducati invece il Pro II Plus arriva a 436,73 euro anziché 559,90, mentre il carrozzato Scrambler Cross-E nero/giallo costa 779,23 euro anziché 999. Approfittatene finché i modelli sono disponibili, domani i prezzi torneranno a salire, qui trovate tutti gli sconti Unieuro del Manà Manà Black Friday di oggi 11 novembre.