Sconti d'autunno per il monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter su Mi.com

Mentre il mondo tech aspetta con impazienza il Prime Day 2020 di Amazon, che si terrà nei giorni del 13 e del 14 ottobre, Xiaomi sta portando avanti i suoi sconti autunnali sul sito Mi.com. Fra le nuove offerte anche il Mi Electric Scooter.

Arrivati al terzo turno di offerte autunnali Xiaomi, troviamo questa volta il Mi Electric Scooter di prima generazione proposto a 299,99 euro direttamente sul sito Mi.com anziché 399,99 euro. Stiamo parlando di uno dei monopattini elettrici più venduti di sempre, capace di offrire 30 km di autonomia, doppio sistema frenante con freno a disco al posteriore e sistema eABS antibloccaggio, un design minimalista che nel settore ha fatto epoca - ispirando tantissimi altri modelli (qui la nostra recensione del Mi Electric Scooter Pro).

Disponibile in bianco o nero, il Mi Electric Scooter si può facilmente ripiegare per occupare meno spazio, ed essere così trasportato all’interno di un’auto oppure conservato in garage o in una stanza. Non ha un vero e proprio display LCD ma grazie a 4 LED bianchi è possibile sapere sempre il livello di carica residua, inoltre non manca un buon faro all’anteriore per illuminare anche i percorsi notturni. Le gomme sono da 8,5” ammortizzate grazie alla camera d’aria, capaci di superare molti degli ostacoli urbani quotidiani. Cliccate subito qui per accedere alle offerte autunnali di Xiaomi.