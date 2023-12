Sconti di fine anno in casa MG: tutti i vantaggi attivi a dicembre 2023

Per le auto prodotte in Cina si mette sempre peggio in Europa: la Francia ha escluso gli EV cinesi dagli incentivi nazionali. In Italia non c’è ancora questa evenienza, MG nel frattempo si porta avanti lanciando diversi vantaggi a dicembre 2023.

SAIC Motor Italy, gruppo che gestisce MG, ha appena ufficializzato i vantaggi dedicati ai clienti che scelgono un modello MG a dicembre 2023. Un brand che nel 2023 ha ottenuto un eccezionale successo, con quasi 27.000 unità vendute nel nostro Paese nei primi 11 mesi. Ora è tempo di avere vantaggi aggiuntivi su tutta la gamma: su MG4 si può avere uno sconto da 4.600 a 7.000 euro, in caso di rottamazione si va da 6.600 e 8.000 euro. Su EHS si va dai 6.000 ai 6.650 euro (da 8.000 a 8.650 euro in caso di rottamazione), 6.000 euro invece (8.000 con rottamazione) su Marvel R, MG5 e ZS EV.

Anche i modelli endotermici possono godere di vari vantaggi: su ZS e HS si può avere uno sconto da 1.750 a 3.800 euro, a seconda del modello e dell’allestimento scelto. Rimangono poi sempre validi i vantaggi della campagna MG BOOST di cui abbiamo già parlato a gennaio 2023. Ovviamente una nuova campagna vantaggi serve a MG per fare ulteriore volume prima della chiusura dell’anno, soprattutto dopo un ottobre da incorniciare grazie a nuovi investimenti nella logistica e tempi di consegna delle auto ridotti.