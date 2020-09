Sconti fino a 10.200 euro su Ford Puma, Kuga e Fiesta per tutto settembre

Grazie al rinnovato Ecobonus 2020, il mercato auto italiano sembra stia rifiatando dopo i terribili mesi di lockdown e post-lockdown. L'iniziativa è partita lo scorso 1 agosto, anche settembre però sarà un mese di ottime occasioni. Oggi parliamo delle offerte messe in campo da Ford.

Nella pagina dedicata alle promozioni Ford trovate offerte su tutti i modelli della gamma, noi però vogliamo soffermarci su quelle dedicate a Fiesta, alla Nuova Kuga (ibrida plug-in più venduta da gennaio ad agosto 2020) e soprattutto alla nuova Puma (ibrida più venduta da gennaio ad agosto 2020). Sono le auto dell'ovale blu più richieste del momento, non a caso quelle con più offerte dedicate.

Si parte dalla Fiesta Connect, che si può avere fino a 6.450 euro di vantaggi e un ticket d'ingresso davvero ottimo, 10.650 euro, e si arriva alla Fiesta Vignale, fino a 6.750 euro di vantaggi. In sconto anche l'eccezionale Fiesta ST, fino a 5.200 euro di vantaggi. 10 le offerte per la nuova Kuga, che si può avere con 10.200 euro di vantaggi ("fino a" anche in questo caso). Su nuova Puma si possono invece avere fino a 6.300 euro di vantaggi per la versione benzina 1.0 EcoBoost 125 CV e fino a 5.650 euro di ecoincentivi sulle varianti ibride.