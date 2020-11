Sconti fino a 1.000 euro sulle auto usate e buoni benzina: il Black Friday di BrumBrum.it

Come ben saprete, siamo nel bel mezzo della settimana del Black Friday (che effettivamente sarà domani 27 novembre 2020) e numerose piattaforme e aziende stanno proponendo sconti e offerte - chi già da diverse settimane. Fra le promozioni di quest’anno vi segnaliamo quelle relative a BrumBrum.it.

Parliamo del portale che vi permette di acquistare auto usate o di noleggiare vetture a lungo termine - ricevendole comodamente a casa. Grazie al Black Friday, l’azienda ha pensato a risparmi fino a 1.000 euro sull’usato presente sul sito - fino a esaurimento scorte. Dal 23 novembre al 2 dicembre 2020 sarà possibile trovare sul sito BrumBrum.it tantissime auto usate in offerta, inoltre le fasce di sconto saranno tre: 500, 750 e 1.000 euro. Dopo aver scelto la vostra auto preferita basterà inserire il codice BF2020 per avere il prezzo finale scontato.

Il noleggio a lungo termine invece vi permette di avere una vettura a canone mensile fisso e con il codice BF2020, da inserire in fase di noleggio, si potrà avere un vantaggio di 300 euro in buoni carburante - che saranno erogati alla conferma dell’ordine. Le vetture, come nel corso di tutto l’anno, si potranno noleggiare con anticipo zero e con rata personalizzata in base alle proprie esigenze.