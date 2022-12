Sciopero dei trasporti oggi 16 Dicembre 2022 in Italia: si fermano treni, metro e bus

Penultimo venerdì prima di Natale di sciopero per i trasporti in Italia. Le principali sigle sindacali hanno infatti deciso di mobilitarsi contro la Legge di Bilancio del Governo Meloni, mettendo a rischio treni, metro e bus nelle principali città e regioni italiane.

FILT-CGIL ed Utiltrasporti hanno proclamato lo sciopero per il personale dei treni del gruppo FS dalle 9 alle 17 di oggi in Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria. La mobilitazione comporterà disservizi per i treni Trenitalia sia lungo le tratte Regionali che Intercity. Non sono invece segnalati problemi con le Frecce.

Disagi anche a Milano, dove i lavoratori dell’azienda ATM ha messo in guardia i viaggiatori in vista di possibili problemi con la circolazione dei mezzi di superficie e della metropolitana dalle ore 18 alle 22. A tal proposito ricordiamo che da Gennaio 2023 aumenteranno i prezzi dei biglietti per i trasporti a Milano.

Le Linee Autoguidovie anche potrebbero essere impattati dagli scioperi sempre dalle 18 alle 22, e la funicolare Como-Brunate potrebbe risentirne dalle 8:30 alle 12:30.

Trenord ha spiegato che anche il suo personale in Lombardia ha aderito allo sciopero, mettendo a rischio la circolazione tra le 9 e le 13.

A Roma bus, tram e metro dell’Atac si fermeranno dalle 20 alla mezzanotte.