Sciopero benzinai al via da oggi: i distributori che resteranno aperti

Dalle 19 di oggi partiranno le 48 ore di sciopero dei benzinai, nonostante gli appelli in extremis arrivati dal mondo della politica e dal Governo. Tuttavia, nonostante le chiusure - che riguarderanno anche i self service e le autostrade - alcuni distributori resteranno aperti.

A non essere interessati dalla mobilitazione infatti saranno gli impianti gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere che dovrebbero garantire il rifornimento almeno in modalità self service. Tali distributori non sono facili da riconoscere in quanto non si può fare affidamento solo sul marchio dal momento che la società potrebbe aver dato la gestione ad un privato che a sua volta potrebbe aderire allo sciopero. Le stime delle associazioni di categoria parlano di un 10% di stazioni di rifornimento gestite dalle compagnie, per un totale di circa 2300 impianti.

A queste, si aggiungeranno anche alcune stazioni di servizio scelte su base provinciale e che come previsto dalla legge dovranno garantire i servizi minimi visto che il rifornimento di carburante è indicato dalla normativa vigente come un servizio essenziale.

Nelle aree urbane ed extraurbane invece dovrà essere attivo almeno il 50% degli impianti attivi nei giorni festivi: in questo caso la scelta sarà delle prefetture.

Su autostrada, invece, le Regioni dovranno individuare quali saranno aperti: l’importante è che sia garantito il rifornimento ogni 100Km. Qui l’elenco fornito dalla Conferenza delle Regioni.