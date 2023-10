Sciopero automotive USA: anche Tesla potrebbe aumentare i salari lavoratori

Secondo Dan Levy, analista del settore automobilistico presso Barclays, lo sciopero in corso dell'UAW (United Auto Workers) potrebbe avere un impatto sui salari dei lavoratori di Tesla. Infatti se lo sciopero dell'UAW dovesse concludersi con un accordo di aumento dei salari è probabile che anche i salari dei lavoratori di Tesla aumenteranno.

Elon Musk aveva già sottolineato che se i brand coinvolti nel maxi sciopero avessero accolto in pieno le richieste dei sindacati sarebbe stato un disastro per le finanze di questi gruppi (General Motors, Ford e Stellantis). Attualmente, Ford e GM pagano già i loro lavoratori più di quanto faccia Tesla. Pertanto, se le richieste dell'UAW per salari più elevati fossero accettate, ciò potrebbe ampliare ulteriormente il divario retributivo.

Levy ha affermato che lo sciopero avrà un impatto sul costo del lavoro per tutte le case automobilistiche negli Stati Uniti, compresa Tesla, che potrebbe essere costretta ad aumentare i salari dei suoi lavoratori per ridurre il rischio di sindacalizzazione.

Levy ha dichiarato: "Riteniamo che i loro costi aumenteranno. Ciò accadrà naturalmente, non solo in Tesla, ma probabilmente anche tra gli OEM (Original Equipment Manufacturer) degli impianti di trasformazione. Penso che sia un'evoluzione inevitabile. Quanto al potenziale per la sindacalizzazione, abbiamo notato in passato che è stato un obiettivo più difficile per l'UAW da raggiungere, in parte a causa del fatto che Tesla ha compensato i suoi dipendenti anche attraverso incentivi basati su azioni aziendali."