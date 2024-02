Sciogliere Fiat Chrysler in Stellantis? Marchionne diceva: 'Mai accordi con i francesi'

Sono tempi di incertezza per i siti che producono auto in Italia e come vi abbiamo scritto ieri, dei grandi stabilimenti di Stellantis è probabile che uno possa chiudere entro la fine dell'anno. Sono supposizioni, ma è sotto gli occhi di tutti che se la produzione non dovesse aumentare i siti dove si realizzano le vetture saranno sovradimensionati.

E un'analisi perfetta di quanto sta accadendo nel nostro Paese l'ha fatta come sempre l'ottimo Cingolani de Il Foglio, che tra l'altro solleva un dubbio non da poco: ma non era meglio Fiat Chrysler di Stellantis?

Cingolani cita a riguardo il sito di Pomigliano d'Arco, dove c'è stato lo stop degli ammortizzatori dal primo gennaio, a conferma di quanto il sito stia lavorando bene. “Finora lo stabilimento di Pomigliano – scrive Cingolani - è vissuto sulle auto portate da Marchionne e sul suo metodo produttivo, il World class manufacturing (Wcm). Ora la fabbrica napoletana è diretta da una manager francese, Pascale Chretien, opera sulla piattaforma flessibile introdotta dalla Peugeot e si sta allontanando dal Wcm per tornare a un sistema più gerarchico. Resta comunque il fiore all’occhiello in questo anno difficile”.

Cingolani ricorda come “Fiat Chrysler produceva in Italia più dell’intera Stellantis. Non solo: ha lanciato la Jeep in Europa e la 500 in America, ha portato in dote alla francese Psa il mercato statunitense, ma non s’è avvantaggiata del mercato europeo dove Peugeot-Citroën era più forte. Uno scambio ineguale”.

La domanda sorge spontanea: ma valeva la pena sciogliere Fiat Chrysler in Stellantis? Marchionne era contrario, sottolinea ancora il giornalista de Il Foglio. Il 25 luglio scorso, a cinque anni dalla sua morte, il Corriere della Sera ha pubblicato le ultime volontà dello stesso manager di Fiat: “Mi brucia di non aver concluso nessuna alleanza con General Motors – disse –. Ma non farò mai un accordo con i francesi di Psa, andremo avanti da soli, saremo all’altezza dei nostri concorrenti”.

Marchionne temeva di perdere il controllo e di dover gestire una sovrapposizione di modelli che avrebbe portato alla chiusura di più fabbriche. Cingolani sottolinea gli ottimi risultati in Borsa del Gruppo Stellantis, aggiungendo e concludendo con un eloquente: “Ma se la finanza riempie i portafogli, la produzione non riempie le fabbriche”.