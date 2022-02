Quanto costa mandare in onda lo spot BMW con Schwarzenegger durante il Super Bowl?

Negli USA sta per giocarsi un nuovo Super Bowl, il numero LVI. L'appuntamento è fissato per il 13 febbraio 2022 e sappiamo bene, al pari del nostro Festival di Sanremo, come le aziende creino degli spot appositamente per il grande match. Ebbene fra queste c'è anche BMW che ha trasformato Arnold Schwarzenegger in Zeus.

Della questione abbiamo già parlato nella nostra sezione cinema, del resto quando è uscita l'immagine di Schwarzenegger vestito da Zeus in tanti hanno pensato a un nuovo film sulla mitologia greca. Nulla di tutto ciò: l'attore è protagonista del nuovo spot della BMW iX assieme a Salma Hayek, che potete già vedere nel player allegato in questa pagina.

A sorprendere di questo spot non è tanto l'idea, simpatica al punto giusto per convincere anche gli scettici sulla bontà della BMW iX, 100% elettrica di fascia premium che abbiamo già guidato in anteprima (cosa comprare fra BMW iX xDrive40 e xDrive50?), quanto i costi necessari a mandarlo in onda. Per appena 30 secondi di spot il marchio tedesco (BMW USA) ha speso la bellezza di 5,2 milioni di euro (6 milioni di dollari negli Stati Uniti) per mostrarlo a 100 milioni di persone durante il Super Bowl. Pensavate di più? Pensavate meno? Fatecelo sapere nei commenti, come sempre.