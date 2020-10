Schumacher Jr. nuovo pilota Haas per la stagione Formula 1 2021?

Rivoluzione Haas, il team americano di Formula 1, legato alla Scuderia Ferrari (non solo per il propulsore utilizzato), ha annunciato l'addio di entrambi i piloti di questa stagione: Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

Salgono vertiginosamente le probabilità che un sedile per la stagione 2021 sia riservato a Mick Schumacher, figlio del sette volte irridato Michael Schumacher e vicino al titolo in Formula 2 nella stagione corrente. Haas probabilmente annuncerà i piloti 2021 nel corso del weekend del GP del Portogallo, che si correrà domenica 25 ottobre all'Autódromo Internacional do Algarve.

A fianco di Schumacher Jr. potrebbe trovare posto il pilota russo Nikita Mazepin, anch'esso in Formula 2 nella stagione corrente e precedentemente in orbita Racing Point. L'alternativa è Sergio Pérez, pilota con esperienza e talento, rimasto orfano del sedile dopo l'approdo di Vettel in Aston Martin (nome che assumerà il prossimo anno l'attuale Racing Point).

Le opzioni per Grosjean in Formula 1 sono limitate. Il pilota francese, in Haas dal 2016, si è dichiarato interessato nel progetto Le Mans di Peugeot. Magnussen ha abbracciato il progetto Haas nel 2017 e quasi certamente anche lui rimarrà senza sedile nel Circus iridato.

Schumacher Jr. era stato precedentemente accostato all'Alfa Romeo Racing, il suo approdo in Alfa avrebbe portato al sacrificio di Antonio Giovinazzi, in vistosa crescita nella stagione 2020, o all'eventuale ritiro di Kimi Raikkonen, "vecchia volpe" essenziale per portare esperienza nel team. Solo il tempo ci dirà se Mick Schumacher sarà un pilota da Scuderia Ferrari, noi ce lo auguriamo.