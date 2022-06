Si schianta ubriaca dopo evento contro la guida in stato di ebbrezza: sindaca nei guai

Conoscete il detto "Predicare bene e razzolare male"? La sindaca di una cittadina australiana ha preso questa sorta di proverbio alla lettera, schiantandosi ubriaca contro un albero dopo un evento contro la guida in stato di ebbrezza.

La sindaca di Redlands, in Australia, si chiama Karen Williams ed è al momento al centro di una feroce polemica. Il sindaco ha tenuto un incontro con i familiari delle vittime dell'alcool, familiari di ragazzi che hanno perso la vita proprio a causa del bere prima di mettersi alla guida. Durante l'evento il motto è stato "Dobbiamo azzerare la guida in stato di ebbrezza", peccato però che uscita dall'incontro la sindaca Williams si sia schiantata contro un albero con la sua macchina, ubriaca.

Raggiunta da 7News Australia ha ammesso di aver bevuto "diversi bicchieri di vino" prima di mettersi al volante, il che ci sembra a dir poco un'assurdità durante un incontro dedicato alle vittime dell'alcool sulla strada. Nonostante questo però la sindaca non ha voluto dimettersi, poiché sarebbe stata "una decisione avventata". "Ho fatto un terribile errore" ha ammesso il sindaco, "imparerò da questo mio errore ma continuerò a servire la mia comunità così come ho fatto negli ultimi 18 anni". Siamo soltanto a giugno ma potrebbe tranquillamente essere la peggior figura del 2022 per un sindaco in carica...



Anche gli Stati Uniti vogliono fermare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, nel prossimo futuro infatti le auto saranno in grado di riconoscere un conducente ubriaco.