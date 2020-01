Schianta la Mustang Shelby GT350R del padre contro la porta del garage: il video

Nel caso in cui vi foste appena patentati dovreste sicuramente prestare particolare attenzione a quello che fate quando vi mettete al volante. E' proprio quello che non ha fatto il giovane del video, che ha schiantato una fantastica Ford Mustang Shelby GT350R contro il portone del garage.

La clip, che potrete trovare in fondo alla pagina, mostra il momento dell'avvio della macchina, il conseguente slancio contro la parete, il ragazzo che esce fuori dalla vettura e nient'altro. Per i colleghi di Motor1.com la dinamica dell'incidente è assolutamente palese.

La GT350R si avvia senza alcun problema ma, visto che la Mustang si avvia solo premendo a fondo il pedale della frizione, il conducente l'ha sicuramente attivato. Quello che non ha controllato è la marcia inserita, pensando magari che il cambio fosse in folle. Così, non appena toglie il pedale dalla frizione, il veicolo schizza in avanti.

Se la Mustang avesse avuto via libera non ci sarebbe stato alcun problema, ma la povera GT350R era a pochi centimetri da un muro. Dal pianto del ragazzo è intuibile il fatto che abbia capito di aver combinato un disastro, il quale però era facilmente evitabile con un pizzico di attenzione in più.

La buona notizia è che la Mustang dovrebbe aver subito soltanto lievi danni estetici visto che la porta del garage si è piegata assorbendo parte della forza d'impatto. A ogni modo non biasimiamo il proprietario della macchina nel caso in cui sia ancora arrabbiato.

