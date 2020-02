Si schianta con la sua Jaguar il motore vola nel salotto di un'abitazione: le immagini

Costringere la polizia a un inseguimento ad altissima velocità attraverso un quartiere residenziale non è la migliore delle idee. Infatti, come potete notare voi stessi dalle immagini in fondo alla pagina, il caso del quale vi parliamo oggi non si è concluso proprio benissimo.

Infatti il conducente di una Jaguar XE si è trovato nei pasticci nei pressi di Baton Rouge, Louisiana, dal momento nel quale è caduto in un fosso a velocità sostenuta, finendo per venire sbalzato fuori dall'abitacolo e catapultare il motore verso la porta di un appartamento vicino.

Il camion dei pompieri inviato immediatamente dal dipartimento dei vigili del fuoco a sistemare la situazione si è trovato davanti ad una scena disastrosa, con la berlina inglese completamente distrutta dopo aver colpito vari tronchi d'albero, e il propulsore non pervenuto. Il fuggitivo è stato trovato a poca distanza dall'incidente, ed è stato prontamente portato in ospedale in condizioni critiche.

Al momento non si conoscono le condizioni mentali del conducente nel momento dello scontro, né si è a conoscenza di un eventuale uso di stupefacenti o di elevate quantità di alcol da parte sua. Sconosciuta anche la velocità della vettura, che doveva comunque essere di parecchio superiore al limite di velocità previsto per quel tratto di strada, e variante tra i 40 e i 70 km/h.

Ancora più incredibile il fatto che il motore, un attimo prima di concludere il suo volo contro un muro e un istante dopo aver sfondato la porta di un'abitazione, abbia colpito uno sfortunatissimo individuo. Le sue condizioni non sono ancora state rivelate, ma secondo il post Facebook a opera dell'East Side Fire Department, l'uomo non sarebbe a rischio di vita.

Per concludere vi rimandiamo ad un incidente ancora più impressionante, che ha infatti coinvolto 24 veicoli in totale e che è stato registrato in diretta streaming.