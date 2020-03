Si schianta su concessionaria McLaren sfondando una vetrata e una 720S: conto salatissimo

Fare un incidente non è mai piacevole. Fare un incidente andando a schiantarsi contro una concessionaria di auto di lusso è molto peggio. Una BMW X5 ha perso il controllo, finendo per schiantarsi proprio contro una lussuosa e costosa McLaren 720S. Ma il peggio non è finito: la supercar è rimbalzata spaccando anche la vetrina della concessionaria.

Inutile dire che il conto sarà salatissimo. Fortunatamente le auto che erano dentro alla concessionaria, per quanto proprio adiacenti alla vetrina, non sembrano granché danneggiate dall'urto.

Ma lo stesso non si può dire della McLaren 720S che è stata "dolcemente" accompagnata dalla BMW X5 fino a dentro la vetrata. Colpita davanti dal SUV, e danneggiata ulteriormente dal botto con il vetro, la sportiva è stata schiacciata come un hamburger in un panino di McDonald, riportando danni che francamente ci sembrano irrecuperabili. Muso completamente andato, coda completamente schiacciata.

Sono foto decisamente dolorose da guardare.

Una McLaren 720S costa di minimo 280.000$. E sottolineo minimo, aggiungendo giusto qualche optional si arriva tranquillamente ad un prezzo sopra ai 400.000$ (quattrocentomila dollari). Non conosciamo esattamente il modello in questione, ma possiamo immaginare che il conto dei danni creati dal BMW X5 sarà salatissimo.

Proprio oggi vi abbiamo mostrato un accesissimo scontro tra una McLaren 720S e una Dodge Demon, mentre ieri il CEO dell'azienda britannica ha parlato del ban ai veicoli a combustione imposto dal Regno Unito.