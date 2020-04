Si schianta ad altissima velocità catapultando via il motore: le immagini

Gli incidenti ad alte velocità mettono in gioco forze assolutamente spaventose (ecco un esempio). Quello che ha coinvolto una Chevrolet Camaro ZL1 dimostra quanto gli urti e l'inerzia possano influire sulle componenti meccaniche, finendo per separarle le une dalle altre.

Su una strada extraurbana non lontano da Denver, Colorado, qualcuno ha imparato a sue spese tutto ciò, infatti la Camaro ZL1 di sua proprietà è stata completamente distrutta dopo un'uscita di strada a velocità sostenuta. Questo ha provocato il distaccamento del massiccio V8 da 6,2 litri dal resto della macchina, che in seguito allo scontro si è allontanata dalla strada per oltre centro metri.

Le forze dell'ordine locali hanno postato su Facebook delle foto che ritraggono la Chevrolet Camaro ZL1 schiantata. La macchina risulta a malapena riconoscibile, col motore a giacere lì di fianco con la sua dicitura il testa:"Supercharged LT4". Il propulsore, quando integro, sprigionava 650 cavalli e altrettanta coppia, rendendo la ZL1 la più potente Camaro tra tutte.

Al momento le cause dell'incidente sono sconosciute, ma quello che è certo è che il conducente della vettura stava guidando a velocità estreme, che hanno spinto la macchina ad una serie di rivoluzioni su sé stessa. E' quasi scioccante ammirare immagini del genere, in quanto questo ci porta a sospettare che le condizioni dell'automobilista non siano delle migliori.

L'Aurora Police Traffic Section, e cioè le forze di polizia interessate, non hanno condiviso né il luogo esatto dell'incidente né le conseguenze che il volo ha avuto sull'uomo all'interno dell'abitacolo. Secondo quanto riporta CBS 4 Denver gli agenti si sarebbero limitati a postare immagini e a sensibilizzare le persone locali verso i limiti di velocità, a dispetto della direzione legislativa contraria intrapresa negli ultimi anni.

Purtroppo non è la prima volta che accade una cosa simile. Due mesi fa un caso analogo è avvenuto nei pressi di Baton Rouge, in Louisiana. In quell'occasione il conducente di una Jaguar XE cadde in un fosso a velocità sostenuta, e il motore della sua auto volò per molti metri verso un'abitazione, ne sfondò una porta e fermò la sua corsa all'interno del salotto.