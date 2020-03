Si schianta a folle velocità inseguito dalla polizia: ecco cos'è rimasto dell'auto

Superare i limiti di velocità non è mai una buona idea: è illegale e mette in pericolo la nostra vita come quella degli altri ignari automobilisti. Scappare poi dalla polizia è un'idea ancor peggiore, ancor più illegale e pericolosa, al conducente di una Toyota Tacoma però è interessato poco...

Sembra che la vettura stesse viaggiando lungo la Highway 145 in Colorado, nei pressi di Placerville, a una velocità attorno ai 160 km/h, come dichiarato dall'ufficio dello Sceriffo della Contea di San Miguel. Parliamo di una strada che attraversa diverse cittadine e andare a quella velocità può essere davvero criminale.

Beccata da una pattuglia della polizia, l'auto ha peggiorato le cose cercando di sfuggire agli agenti e iniziando così un pericoloso inseguimento "rurale", in stile Need For Speed Hot Pursuit. Risultato? La Tacoma ha rischiato di colpire più volte altre auto, compresa quella della polizia locale, finché non si è schiantata violentemente oltre una rupe. Le immagini successive fanno alquanto spavento, con l'auto praticamente spezzata in due e ribaltata. Il conducente è stato poi trasferito in ospedale in elicottero, mentre i resti dell'auto sono stati portati via dalle autorità. Non sarebbe stato meglio evitare di peggiore in questo modo le cose? Ah la mancanza di lucidità...