Mai scherzare con un SUV: motociclista investito da un Mercury Mountaineer

Guidare una moto può diventare molto pericoloso, se non lo si fa con coscienza e sensibilità. Il video di oggi mostra, ad esempio, come le cose possano mettersi male nel giro di un istante, soprattutto se si "scherza" con un mostruoso SUV americano.

Ci troviamo nello Stato di Washington e un SUV con a bordo una dashcam attiva filma un episodio estremamente pericoloso. Nel filmato si vede chiaramente come un motociclista stia viaggiando fra un SUV e una berlina Lexus, una pratica legale in parecchi Stati ma non in quello di Washington. A un certo punto il centauro ruota la testa verso sinistra per guardare direttamente il SUV, invade la corsia dell'auto e tira anche una bella frenata - ormai però è troppo tardi.

Non solo il SUV, un Mercury Mountaineer del 1998, colpisce moto e motociclista, ci passa praticamente sopra. Secondo le informazioni pubblicate dai media americani, il centauro se l'è cavata con una gamba rotta e null'altro, nulla che potesse far temere per la sua vita. Immaginiamo però che la moto sia uscita dall'impatto completamente distrutta. Non è chiaro invece il perché il motociclista abbia invaso la corsia dell'auto in quel modo, frenando di colpo senza lasciare tempo al conducente del SUV di reagire ed evitarlo.



