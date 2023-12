Lo schermo rotante di Bentley ha vinto il premio Dashboard of the Year: come funziona?

Parlando di automobili di nuova generazione, spesso ci si lamenta della presenza di troppi schermi all’interno dell’abitacolo, distraenti e poco eleganti. Bentley ha così deciso di realizzare qualcosa di unico: un display rotante che nasconde un’anima vintage, un’idea che è appena valsa il premio Dashboard of the Year.

Agli Automobile Awards 2023 che si assegnano in Francia il particolare meccanismo rotante ingegnerizzato da Bentley è stato giudicato come “Plancia migliore dell’anno”. Attualmente il Bentley Rotating Display si può trovare a bordo delle Flying Spur e delle Continental GT, ma di cosa si tratta esattamente? Parliamo di un’idea che negli ultimi anni ha convinto il 70% dei clienti Bentley, che difatti l’hanno scelta come optional. Frutto di un lavoro durato 3 anni, questo particolare display è formato da 53 elementi singoli che lo rendono rotante su tre lati (con una tolleranza di +/- 0,3 mm su ciascun lato, un progetto di assoluta precisione).

Il Bentley Rotating Display permette di scegliere fra uno schermo tradizionale da 12,3” per usufruire dell’infotainment, di un set di tre indicatori analogici che servono da termometro esterno, bussola e cronometro oppure di uno spazio “vuoto” di design. Per raggiungere una tale perfezione nel movimento, il meccanismo conta l’impiego di 40 elementi mobili e motori controllati da un’unità di controllo elettronico (ECU).

Come detto ampiamente in alto, il meccanismo è valso a Bentley il premio Dashboard of the Year, proprio nel giorno di compleanno della Continental GT e del ventesimo anniversario del motore W12 biturbo da 6.0 litri, che per oltre vent’anni ha reso uniche le vetture del marchio e che ora è prossimo al pensionamento per motivi ambientali (il potente motore W12 di Bentley va in pensione).