Lo schermo centrale delle Tesla Model S e Model X 2022 diventa motorizzato: il video

Lo scorso mese di gennaio Tesla ha apportato diverse modifiche alle sue vetture ammiraglie, Model S e Model X, arrivate così al MY2022 (ufficiale la Tesla Model S 2022). Ora però le costose vetture elettriche guadagnano una nuova chicca imperdibile: lo schermo centrale è diventato orientabile elettronicamente.

Se vi trovate a bordo di una nuova Mercedes-Benz EQS, la futuristica plancia Hyperscreen mette a disposizione degli occupanti un largo schermo centrale, un quadro strumenti digitale e un terzo display per il passeggero, che può così scegliere i suoi contenuti multimediali in autonomia - e persino collegare delle cuffie Bluetooth.

Sulle Tesla non funziona in questo modo, l'infotainment passa attraverso l'unico schermo centrale che ora è diventato motorizzato su Model S e Model X. Il display è orientato di default centralmente, come tradizione, ora però si può ripiegare verso il conducente (per una maggiore comodità quando viaggia da solo) oppure verso il passeggero, che potrebbe così usufruire di contenuti multimediali. Del resto su Model S e Model X il conducente può sempre controllare i principali aspetti della vettura tramite un comodo quadro strumenti digitale, del tutto assente su Model 3 e Model Y.

La nuova funzione Tesla è stata mostrata su Twitter da Larry Li, che ha anche modificato il suo frunk con un'apertura elettroattuata. Lo schermo motorizzato invece è ufficiale Tesla e dovrebbe essere presente su tutte le Model S e Model X prodotte a partire dal mese di aprile 2022.