Lo schermo centrale sta sparendo? Da Dacia alla Fiat Panda, gli interni 'old school'

Lo schermo centrale sta scomparendo nelle auto? Forse non è ancora il momento di rispondere in maniera affermativa ma negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una inversione di tendenza, qualche timido segnale che spinge verso interni più old school.

Come fatto notare dai colleghi di Motor1 sono sempre di più le aziende che stanno facendo scomparire il ben noto display posizionato in cima alla console centrale, per un ritorno al passato.

Del resto le auto senza tasti fisici sono state penalizzate nei test NCAP, e ciò deriva dal fatto che il non avere i “pulsanti” nei nostri abitacoli sia motivo di distrazione, ancora di più se al nostro fianco abbiamo un vistoso display super colorato.

Di conseguenza, chi volesse guidare un'auto senza alcuna "tentazione", come si faceva ai vecchi tempi, dovrebbe puntare su una vettura senza schermi centrali, come ad esempio Dacia, che per le versioni base di Sandero, Logan, Jogger e Duster, i cui ordini per il modello 2024 sono scattati tre giorni fa, offre appunto una vettura senza il display. Va precisato che l'azienda romena mette comunque a disposizione una funzione che si chiama Media Control e che permette di fatto di trasformare il proprio smartphone nel display dell'auto, ma in ogni caso lo schermo non c'è nelle entry level.

Anche la nostra amata Fiat Panda, sempre nella versione più economica, non è provvista di schermo centrale e rimanendo in casa Stellantis come dimenticarsi dell'interessante e-C3, che può essere appunto acquistata senza il display. Stesso discorso per la Volkswagen Up! che era in vendita senza schermo e alla lista possiamo aggiungere la Toyota GR86 e il suo clone Subaru BRZ, ma anche alcune hypercar a firma Bugatti e Ferrari, e dei veicoli commerciali come il Citroen Berlingo o il Peugeot Partner, auto che sono da anni in commercio e proprio per questo dotate di una configurazione old school.

La lista sicuramente potrebbe allungarsi con quelle auto che ci sono sfuggite e la domanda sorge spontanea: voi preferite le auto con schermo o senza? Fatecelo sapere nell'apposito spazio commenti.

