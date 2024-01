Questo schermo per auto è trasparente e realizzato con cristalli Swarovski

Prima o poi doveva succedere: qualcuno ha creato uno schermo da infotainment del tutto trasparente, realizzato con cristalli Swarovski. Si tratta di un’idea innovativa presentata al CES 2024 di Las Vegas da Continental - che non si occupa soltanto di pneumatici.

L’azienda tedesca è impegnata su diversi fronti, da anni si occupa anche di tecnologie di bordo, sensori, schermi, software e hardware per l’infotainment e quant’altro, e oggi vi mostriamo il primo schermo trasparente per auto mai realizzato. Il dispositivo è stato creato in collaborazione con Swarovski Mobility ed è stato chiamato Crystal Center Display. La diagonale dello schermo è da 10 pollici, mentre la tecnologia impiegata è a microLED, capace di offrire alti livelli di luminosità e contrasto. Il design dello schermo fa quasi intendere che “galleggi” in qualche modo sulla plancia, sembra una sorta di nuvola trasparente sulla quale è possibile accedere a varie informazioni.

Si tratta di uno schermo che vedremmo bene a bordo delle auto Bentley, azienda non nuova a soluzioni stravaganti come il premiato schermo rotante Bentley Rotating Display, o sulle nuove BMW elettriche, le plance dei modelli di nuova generazione offrono già una sorta di effetto floating, anche se gli schermi non sono trasparenti. Per Continental, il Crystal Center Display rappresenta la perfetta fusione tra design e user experience, una soluzione che si è già aggiudicata il CES Innovation Award Honoree all’attuale fiera di Las Vegas.