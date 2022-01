Gli schermi della nuova Renault Megane E-Tech sono più nitidi dei Retina di iPad

Durante il nostro primo contatto con la nuova Renault Megane E-Tech siamo rimasti particolarmente colpiti dalla coppia di display che dominano nell'abitacolo, due elementi di cui Renault va molto fiera.

Per la casa costruttrice francese, il fiore all’occhiello del suo nuovo sistema risiede proprio nell’interfaccia OpenR Link, composta dai due schermi che operano insieme per restituire un’esperienza d’uso simile a quella degli smartphone, ormai ben nota a tutti noi.

Il sistema si basa su due display costruiti da Continental, uno da 12.3 pollici dedicato alla strumentazione, coadiuvato da un altro pannello da 12 pollici orientato in verticale a comporre il sistema d’infotainment che caratterizza la console centrale. Per entrambi i pannelli è stato utilizzato un vetro temperato Gorilla Glass, capace di resistere a impatti e graffi, e in grado di mantenere le sue caratteristiche per almeno 15 anni. La densità di pixel offerta da questi display è un altro motivo di vanto per la casa, dal momento che i dati tecnici parlano di 267 ppi (pixels per inch), un valore di poco superiore ai 264 ppi del blasonato schermo Retina di Apple iPad.

La leggibilità non sarà un problema, grazie alla regolazione automatica della luminosità in base alla luce presente in abitacolo e al trattamento anti-riflesso dei vetri utilizzati. Il sistema invece si basa su un sistema Android e supporta Android Auto ed Apple CarPlay. Tutte le funzionalità sono gestite dalla nuova piattaforma di Qualcomm, Snapdragon Automotive Cockpit, che permette una fluidità di utilizzo sette volte superiore al sistema di infotainment del modello attuale (a proposito, qui potete leggere la nostra prova su strada della Renault Megane E-Tech).

Prima di chiudere vi ricordiamo che gli ordini per la nuova Renault Megane E-Tech sono già iniziati, e i primi modelli verranno consegnati a partire dalla primavera 2022, verosimilmente dal mese di marzo.