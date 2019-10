Uno scheletro alla guida della Tesla Model 3, il video è virale

Il nuovo software Tesla V10 ha portato non poche novità a bordo delle più recenti auto di Elon Musk, fra cui anche l'ormai famosa funzione Smart Summon - che permette di richiamare l'auto in autonomia tramite smartphone entro 45 metri. Ebbene la cosa sembra essere già sfuggita di mano...

Con Smart Summon possiamo richiamare l'auto mentre diluvia e aspettarla al riparo all'entrata di un centro commerciale, come accaduto a questa famiglia americana, c'è invece chi - in maniera decisamente più goliardica - ha pensato di mettere alla guida della sua Tesla Model 3 uno scheletro di plastica. L'idea è tanto semplice quanto geniale, almeno per strappare qualche sorriso al mondo che popola Twitter, dove il video è stato pubblicato dall'account dltesla.

Nella didascalia si può leggere: "Guarda mamma, sono dimagrito", mentre sotto si vede per l'appunto una Tesla Model 3 rosso fiammante uscire da sola da un garage. Ricordiamo che la funzione Smart Summon, insieme al software V10, è arrivata sulle auto Tesla da pochissime ore, non sono mancati infatti problemi e utenti che hanno riportato urti e piccoli incidenti, sicuramente gli uomini di Elon Musk esamineranno ogni caso per tentare di risolvere eventuali bug e migliorare un sistema che ha già qualcosa di fantascientifico. Peccato che in Unione Europea il limite per sistemi di questo tipo sia fermo a 6 metri di raggio, cosa che purtroppo rende Smart Summon inutile nel vecchio continente. Per ora...