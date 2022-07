La scheda tecnica della Triumph TE-1, la prima moto elettrica del marchio

La mobilità elettrica ha già cambiato i connotati al mondo della auto, presto lo farà in modo serio anche con le due ruote. Al di là dei nuovi marchi elettrici (anche NIU ha la sua moto elettrica), anche i brand storici faranno lo switch e oggi siamo in grado di raccontarvi la scheda tecnica della prima moto elettrica Triumph.

Molti appassionati duri e puri mal digeriranno questa notizia, Triumph però non può restare indietro rispetto al mercato e ha necessariamente bisogno di lanciare un modello a zero emissioni. Abbiamo conosciuto la Triumph TE-1 sin dal 2019 (ecco la prima moto elettrica di Triumph), anno in cui sono iniziati i primi test sui prototipi, oggi però i progressi sono stati tali che il marchio è riuscito a svelare un po' di dettagli tecnici ufficiali.

Sembra infatti che la Triumph TE-1 abbia una potenza impressionante di 177 CV di picco, il che si traduce in 130 kW con 109 Nm di coppia. La compagnia promette uno scatto 0-96 km/h in soli 3,6 secondi, lo 0-160 km/h in 6,2 secondi, anche se qualcosa non torna: la Zero SR/F percorre uno 0-96 più veloce con 82 kW di picco, la LiveWire One percorre lo strappo in 3 secondi netti con soli 78 kW di picco, non sappiamo dunque se Triumph ha puntato tutto sulla velocità massima anziché sulla coppia, però lo scopriremo presto.

Parlando di autonomia, la TE-1 promette 161 km di range con una sola carica sul ciclo misto, dunque non sappiamo ancora quali siano le percorrenze in città e in autostrada. La ricarica 0-80% sarà possibile in soli 20 minuti presso una colonnina Fast Charge DC, inoltre è presente anche la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria. Il peso della moto è di 220 kg, non sappiamo ancora però quando sarà ufficialmente commercializzata. Non ci resta che aspettare nuovi dettagli.