SCG può farvi correre a Le Mans 2021 con una LMH... ma non vi costerà poco

L'edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans, in programma il 19/20 settembre 2020, sarà l'ultima svolta con l'attuale regolamento. Dal 2021 sarà protagonista la nuova classe Hypercar (LMH), affiancata dalle LMDh (non gradite ad Aston Martin al punto di congelare il programma sportivo Valkyrie).

Tra i protagonisti della Le Mans 2021, e ovviamente del WEC (Campionato del mondo endurance) di cui la gara francese fa parte, ci sarà SCG. L'azienda di proprietà del miliardario americano James Glickenhaus è pronta alla sfida con l'hypercar SCG 007, dotata di un V8 da 3,5 litri progettato dalla Pipo Moteurs. Il nome del motorista francese, conosciuto probabilmente solo dagli appassionati di motorsport, si lega alla Hyundai i20 WRC e alla Bentley Continental GT3, due delle auto più competitive nelle rispettive categorie.

Il primo esemplare di 007 sarà costruito entro novembre e i test su pista inizieranno a gennaio 2021, l'ambizioso programma di Glickenhaus prevede la possibilità di acquistare la vettura e i servizi per alcune gare del WEC. James Glickenhaus ha dichiarato a riguardo “Riteniamo che il nostro programma LMH sia una soluzione valida che gli altri team dovrebbero seguire. Per 5 milioni di euro ti vendiamo l'auto, i ricambi e forniremo supporto per gli eventi a Sebring, Spa e Le Mans. Siamo disposti anche a vendere telaio e servizi ingegneristici ad altri produttori che potrebbero valutare la nostra piattaforma con il loro motore e la loro carrozzeria come alternativa alle LMDh. Possiamo anche fornire motori con tecnologia ibrida se lo si desidera.”

Gareggiare a Le Mans da pilota gentleman è possibile da anni grazie alla classe GTE-Am, farlo nella categoria più competitiva è decisamente più arduo, la SCG 007 potrebbe rendere più abbordabile questo sogno... a patto di avere 5 milioni di euro.

La Scuderia Cameron Glickenhaus sarà impegnata anche alla 24h del Nürburgring con la SCG 004 e alla Baja 1000 con la SCG 008 venduta in kit di montaggio.