SCG 008: il buggy da Dakar da montare come un LEGO

La Scuderia Cameron Glickenhaus ha un debole per le competizioni, prima la 24 Ore del Nürburgring, poi la partecipazione alla Baja 1000 e in futuro il grande debutto alla 24 Ore di Le Mans. La casa costruttrice americana, con un passato produttivo a Torino tramite la MAT, ha appena presentato un nuovo affascinante veicolo.

La SCG 008 è un buggy con rimandi formali alle supercar odierne, progettato per le dune dei deserti della Parigi-Dakar e per gli insidiosi salti della Baja 1000 messicana. L'attrazione di James Glickenhaus verso i rally raid era nota, lo scorso anno presentò l'SCG Boot, un omaggio al veicolo con cui Steve McQueen gareggiò nella Baja del 1968. A differenza del Boot la 008 sarà fornita esclusivamente come kitcar. L'auto dovrà quindi essere montata interamente dall'acquirente, come il leggendario buggy Meyers Manx; se da bambini vi reputavate abili con le LEGO potreste azzardare l'acquisto...

La sua natura di kitcar agevolerà l'omologazione contemporanea a più categorie sportive e alle strade pubbliche, processo che avrebbe altrimenti portato a costi esorbitanti per SCG. Parte dei componenti saranno condivisi con la futura SCG 004, un'operazione che riduce ulteriormente il prezzo di cartellino: circa 113.000 €, motore escluso.

Inquadrare la 008 non è facile, James Glickenhaus spiega ai colleghi di Jalopnik l'ispirazione dietro al progetto, parlando dell'epoca in cui dominavano nel motorsport americano Austin-Healey e Corvette, quando con un piccolo investimento era possibile essere competitivi. Jesse Glickenhaus, figlio di James, è affascinato dal lato propedeutico della 008: l'azienda sta preparando dei video tutorial per facilitare l'assemblaggio della vettura.

La 008 potrà essere schierata senza modifiche alla Classe 10 della Baja 1000 e alla Classe Buggy della Dakar, su questo SCG è onesta: non si tratterà di un veicolo in grado di puntare al vertice della classifica ma permetterà con una cifra relativamente bassa di poter partecipare a due delle più importanti competizioni mondiali e, volendo, di tornare successivamente a casa guidandola su strada.

La SCG 008 arriverà nell'estate 2021 e debutterà alla Baja 1000 nel novembre successivo.