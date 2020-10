SCG 0042: la supercar omologata in azione sul bagnato

La 24 Ore del Nürburgring tenutasi durante lo scorso weekend ha rappresentato una occasione d'oro per la Scuderia Cameron Glickenhaus, la quale ha potuto testare la sua fenomenale 004S (omologata per la strada) battezzandola all'Inferno Verde.

Mentre la SCG 004C da gara si preparava all'evento motoristico (alla fine si è piazzata quattordicesima), la sua variante da strada 004S è stata avvistata all'interno del paddock prima di procedere alle prove iniziali sull'iconica pista, un'ora precedente della gara.

Per sua sfortuna il prototipo non ha goduto delle migliori condizioni possibili: pioveva a dirotto, c'era la nebbia e le temperature ambientali e dell'asfalto erano tutt'altro che ottimali. A ogni modo i fotografi di Carscoops non si sono lasciati abbattere, e sono riusciti ad immortalare la SCG 004S in alcuni scatti visibili in fondo alla pagina.

Mentre al pubblico l'accesso al tracciato è limitato alle gradinate nei pressi del traguardo, un insider è addirittura stato invitato a fare un giro sulla supercar, e l'immagine dell'abitacolo lo testimonia perfettamente. Il layout, come avrete notato, è molto simile a quello della McLaren F1, col sedile del conducente posizionato esattamente al centro del cockpit, ma c'è comunque spazio per accomodare un eventuale sedile per passeggeri.

Dando un'occhiata agli scatti, il prototipo della 004S ci sembra offrire elementi aerodinamici diversi rispetto a quelli dell'esemplare avvistato a febbraio. Certo le differenziazioni sono comunque minimali, soprattutto se paragonate a quelle che dividono la 004S dalla 004C.

Per chi non lo sapesse, il bolide è mosso da un possente V8 il quale produce più di 650 cavalli di potenza e lascia al pilota tutte le responsabilità: assente ogni tipo di assistenza elettronica alla guida. In ultimo, a scaricare tutta l'esuberanza sull'asfalto ci pensa un leggerissimo cambio manuale a sei rapporti.



In chiusura vogliamo indicarvi gli avvistamenti di altri due prototipi molto interessanti. Il primo è una strana Speedster che Lamborghini ha camuffato in modo simile a quanto fatto con la Essenza SCV12, mentre il secondo è molto meno recente, e immortala la Shelby Cobra Concept 2004 mai arrivata in commercio: ecco il suo sound.