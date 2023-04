Scene surreali a Roma, Smart ostruisce l'uscita: SUV esce spingendola via in retro. Video

Una scena a dir poco incredibile quella che è avvenuta negli scorsi giorni a Roma, precisamente nel quartiere Prati: un SUV si è fatto strada a forza dopo che una Smart ha ostruito il passaggio, così come da video che trovate qui sopra.

Nel filmato si vede un SUV nero mentre esce in retro con attaccata la piccola Smart, forse parcheggiata dove non doveva. Con il passare dei secondi emerge chiaramente la sagoma dello sport utility vehicle, rivelatosi essere un Range Rover Sport di colore nero, e nel contempo si vede anche un uomo che passa di lì, osserva un po' la scena perplesso, per poi andarsene senza proferire una parola.

Un siparietto che ha ricordato da vicino quanto accaduto poche settimane fa a Bari, dove alcuni ladri hanno rubato una Mercedes GLE Coupé spingendola con una Golf. Ovviamente il proprietario della Smart avrà sbagliato luogo in cui sostare, ma l'azione dell'automobilista a bordo del SUV è ingiustificata, forse comprensibile, ma non lecita.

In questi casi è sempre bene affidarsi alle forze dell'ordine, precisamente alla polizia municipale, in attesa che l'auto venga rimossa con un carro attrezzi. Evidentemente l'uomo a bordo del Range Rover non aveva tempo per attendere le autorità, di conseguenza ha deciso di farsi strada da solo spingendo lentamente la Smart fino al centro della strada, prima che il filmato si interrompa.

Che a Roma, ma così come nelle grandi città italiane, vi sia il triste fenomeno della sosta selvaggia è risaputo, e purtroppo capita spesso e volentieri di trovare vetture parcheggiate un po' ovunque, soprattutto ove vietato.

Molto probabilmente il proprietario della Smart avrà ignorato il cartello di passo carrabile, decidendo di piazzare lì la sua auto, prima di andare a fare le proprie faccende. Per ovviare a queste spiacevoli vicende la soluzione potrebbe essere quella di lasciare l'auto in favore dei mezzi pubblici?