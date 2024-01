Scendono i tempi di consegna della Citroen Ami in Italia: tutti i numeri del 2023

Per anni “mobilità elettrica” ha significato sostanzialmente SUV e berline premium, dal costo proibitivo per la maggior parte delle persone, poi è arrivata la Citroen Ami a cambiare tutto dal profondo. Per la piccola francese è stato un 2023 da incorniciare, anche in Italia: ecco i numeri.

Nel corso dell’anno appena passato la piccola Citroen Ami ha registrato nel nostro Paese 6.313 immatricolazioni, il che significa una quota di mercato dei quadricicli del 40%. Se poi guardiamo soltanto ai quadricicli elettrici, il market share sale al 61%. Per chi ancora non è riuscito ad avere una Ami, ma sta pensando di prenderla, abbiamo una buona notizia: Citroen ha fatto sapere che i tempi di consegna in Italia sono scesi a 8 settimane, dunque 2 mesi, un bel salto in avanti se si pensa che diversi utenti hanno aspettato anche un anno per avere un’unità a causa dell’alta richiesta.

Il piccolo quadriciclo si è fatto conoscere anche per via dei numerosi progetti che ha sostenuto lungo tutto lo stivale, pensiamo al Citroën Drive La Maddalena Electric e al Citroën Drive Ponza Electric, senza dimenticare Educational, RispettaAMI, GënerationAMI – a scuola di electric mobility che in due anni ha raggiunto circa 25.000 studenti. Per chiudere il 2023 in bellezza, Citroen ha presentato la nuova My Ami Pop da 49 euro al mese a metà dicembre, un modo per iniziare il 2024 nel migliore dei modi con una variante in più del quadriciclo più desiderato del momento. Per gli appassionati del genere esiste ormai anche la nuova FIAT Topolino, anche in versione Dolcevita, i cui ordini sono stati aperti l’11 gennaio 2024.