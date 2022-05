Scendono i prezzi di GPL e metano, benzina e diesel più cari anche da Tamoil

Torniamo a parlare di carburanti con qualche buona notizia e - come tradizione - qualche immancabile pessima novità. Partiamo dalle cattive: oggi ad alzare i prezzi di benzina e diesel di 2 centesimi è Tamoil, seguendo l'esempio di diversi marchi che hanno ritoccato al rialzo i listini del 4 maggio (benzina e diesel tornano a salire).

Secondo i dati di Quotidiano Energia, registrati alle 8:00 del 5 maggio 2022, il prezzo medio per la benzina in modalità self è di 1,820 euro al litro, in salita rispetto a 1,816. Il gasolio in modalità self invece si trova a 1,842 euro al litro, in salita rispetto al precedente prezzo di 1,837.

Il servito è sempre più vicino ai 2 euro: 1,957 per la benzina in media (perché ci sono anche distributori a 2,036) e 1,978 per il diesel, con picchi di 2,057. Dove sono dunque le buone notizie? Riguardano i possessori di auto GPL e metano. I prezzi di questi due carburanti sono infatti in leggera discesa: il GPL si sta attestando tra lo 0,847 e lo 0,863 al litro, mentre il metano è in picchiata libera grazie al taglio fiscale deciso dal Governo (il governo aggiunge il metano ai tagli fiscali). Parliamo di prezzi compresi fra 1,787 e 2,031.