Scendono i prezzi di benzina e diesel: la verde self costa ora 1,913 euro al litro

Torniamo a parlare di carburanti per darvi - finalmente - una piccola buona notizia. Allo scoppio di una nuova crisi in Israele il prezzo del Brent è tornato a salire, si temevano dunque rincari alla pompa, invece benzina e diesel stanno lentamente scendendo in Italia.

Il Brent, un particolare tipo di petrolio utilizzato proprio per la raffinazione di benzina e gasolio, ha chiuso ieri sotto i 90 dollari; siamo comunque al di sopra degli 85 dollari pre-crisi in Israele, questo però non sta intaccando - per ora almeno - i prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati giunti all’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alle 8:00 di ieri 17 ottobre il prezzo medio della benzina self service era di 1,913 euro al litro, il gasolio invece è a 1,897 euro al litro. Sono quote ancora alte ma comunque ci stiamo allontanando dai 2 euro...

Scendendo più nel particolare, Eni ha fatto sapere di aver ridotto il prezzo di 2 centesimi di euro al litro su benzina e gasolio, Q8 invece ha abbassato i prezzi di un centesimo di euro al litro su benzina e gasolio, mentre il GPL è aumentato di un centesimo.

Prezzi più alti ovviamente per il servito e in autostrada: la benzina costa 2,051 euro al litro al servito, il diesel 2,035 euro al litro. In autostrada invece la benzina self costa in media 1,994 euro al litro, il gasolio 1,981 euro al litro.

Il GPL invece costa 0,720 euro al litro al servito, il metano 1,429 euro al chilogrammo; in autostrada si sale a 0,852 euro per il GPL, 1,520 euro per il metano.