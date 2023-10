Scendono i prezzi di benzina e diesel: il self sotto 1,88 euro al litro

Buone notizie sul fronte dei carburanti: lentamente i prezzi al litro di benzina e diesel stanno scendendo, arrivando a una media di 1,871 euro/litro per la “verde”.

Magari i recenti cali non sono direttamente collegati al valore del Brent, un tipo di petrolio usato solitamente proprio per la raffinazione di benzina e gasolio, bisogna però segnalare che le quotazioni sono arrivate a 86 dollari, una cifra decisamente più bassa degli oltre 90 dollari delle scorse settimane (petrolio più caro per la crisi in Israele?). Sappiamo però che non sempre i prezzi alla pompa seguono le oscillazioni internazionali del petrolio, questo però - in questo preciso momento - ci interessa relativamente.

Ciò che conta è che, secondo gli ultimi dati di Staffetta Quotidiana, alle 8:00 del 30 ottobre 2023 il prezzo medio della benzina self era a 1,871 euro al litro, il gasolio self invece si trovava a 1,864 euro al litro di media. I dati riguardano circa 18.000 impianti italiani. In particolare segnaliamo anche che Eni ha ridotto di un centesimo di euro il prezzo dei suoi carburanti (benzina e diesel) nelle ultime ore.

Prezzi ovviamente più alti al servito, dove invece la benzina arriva in media a 2,012 euro al litro, il gasolio a 2,004 euro al litro. Il GPL servito si trova a 0,722 euro al litro, resta dunque ancora parecchio conveniente, il metano invece si trova a 1,443 euro al kg. Sulle autostrade la benzina self costa in media 1,957 euro al litro, il diesel self 1,950 euro al litro, mentre GPL e metano sono rispettivamente a 0,852 euro/litro e 1,523 euro/kg.