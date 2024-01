Scende il prezzo della Tesla Model Y in Italia: ora è compatibile con gli incentivi

Da oggi 17 gennaio 2024 la Tesla Model Y costa meno in Italia, è dunque più accessibile rispetto al recente passato: il crossover di Elon Musk parte ora da 42.690 nella sua versione a trazione posteriore.

Tesla continua così la guerra dei prezzi iniziata esattamente un anno fa, portando la sua Model Y a diventare compatibile con gli incentivi italiani, anche se il Bonus Auto 2024 deve ancora essere confermato dal Governo. Si tratta di una notizia importantissima che potrebbe spaccare ulteriormente il mercato, visto che la Tesla Model Y è stata l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2023 anche senza essere compatibile con l’Ecobonus. Nel nostro Paese era possibile acquistare in sconto soltanto la Tesla Model 3 RWD nelle tre colorazioni gratuite, almeno dal lancio della nuova Tesla Model 3 2024 vista a Milano prima del debutto commerciale.

Ora la Tesla Model Y a trazione posteriore, anche detta RWD Standard Range, costa appena 200 euro in più rispetto alla berlina, ricordiamo però che si tratta della versione non ancora aggiornata, mentre la Model 3 si può già acquistare in versione Highland, ovvero con tutte le novità 2024 di cui abbiamo parlato sopra. Sulla Model Y arriveranno più o meno le stesse novità estetiche della berlina ma solo nel corso della prima metà dell’anno. Al momento la sola vettura da 42.690 euro è in colorazione bianca con cerchi Gemini da 19” e interni Nero Totale.