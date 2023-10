Scende il prezzo della Nissan Ariya: con Ecobonus costa meno di 35.000 euro

Il settore elettrico sta subendo una profonda trasformazione, con prezzi in discesa per convincere sempre più pubblico. Oggi segnaliamo con piacere l’arrivo del nuovo listino della Nissan Ariya, che ora parte da 34.900 euro grazie agli incentivi statali.

Il SUV elettrico Nissan Ariya si può ora acquistare a partire da 42.600 euro, un prezzo perfettamente compatibile con l’attuale Ecobonus italiano - motivo per cui è possibile portare il prezzo a 34.900 euro.

Nissan Ariya è disponibile sul mercato italiano con due batterie differenti, a trazione anteriore 2WD oppure 4WD. La variante con batteria da 63 kWh 2WD è disponibile negli allestimenti Engage, Advance ed Evolve con un singolo motore elettrico da 160 kW/214 CV e 300 Nm di coppia. L’autonomia di questa versione arriva a 404 km.

Nissan Ariya da 87 kWh 2WD è ancora disponibile negli allestimenti Engage, Advance ed Evolve, la sua potenza però è di 178 kW/238 CV/300 Nm con autonomie che possono arrivare a 536 km. Il non plus ultra della gamma è invece la Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE 4WD, in allestimento Advance, Evolve ed Evolve+. La potenza di questa versione è di 225 kW/300 CV, fatta eccezione per la Evolve+ che arriva a 290 kW/388 CV; la coppia arriva a 600 Nm su tutte le versioni 4WD. L’autonomia della 4WD può arrivare a 515 km. In basso trovate in ogni caso un prospetto più chiaro.

Nissan mette a disposizione degli utenti italiani anche il pacchetto di ricarica domestica “senza pensieri”, che include una Wallbox Pulsar Plus e la relativa installazione eseguita da personale certificato. Grazie al Bonus Colonnine Domestiche è possibile ottenere un rimborso dell’80% della spesa, dunque da 1.800 euro il cliente paga 1.440 euro in meno (restano solo 360 euro da pagare). Nel caso in cui abbiate un’azienda o siate liberi professionisti, esiste il nuovo Bonus Colonnine per le imprese. Per le ricariche pubbliche invece Nissan offre ricariche gratuite per 12 mesi fino a 10.000 km acquistato un’Ariya entro il 31 marzo 2024.