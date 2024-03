Scende il prezzo della Hyundai KONA Electric con 510 km di range, ora accede all'Ecobonus

Se stavate meditando di acquistare una nuova Hyundai KONA Electric, potrebbe essere arrivato il momento giusto. Il brand sudcoreano ha abbassato il prezzo del suo B-SUV a zero emissioni con batteria da 64,8 kWh per renderlo compatibile con gli incentivi italiani.

Con gli incentivi auto 2024, slittati ormai al mese di aprile, è possibile avere su nuova KONA Electric con batteria da 64,8 kWh fino a 13.750 euro di contributo statale. Il B-SUV coreano con EcoPack e 510 km di autonomia WLTP stimata si potrebbe dunque avere a 27.700 euro nelle migliori condizioni (rottamazione di un veicolo inquinante più ISEE compatibile). Un prezzo che Hyundai è pronta a ridurre ulteriormente in caso di finanziamento.

Questo aggiornamento di listino porta anche due nuove batterie nella gamma KONA Electric. Ora il livello di ingresso ha un Battery Pack da 48,6 kWh con 380 km di autonomia WLTP stimati e motore da 99 kW/135 CV. La versione con batteria da 64,8 kWh invece è abbinata a un motore più potente, 150 kW/204 CV. Con questa variante potenziata i chilometri dichiarati arrivano fino a 510. Con entrambe le versioni, la coppia massima è di 255 Nm, mentre i tempi di ricarica prevedono 39 minuti per andare dal 10 all’80% presso le colonnine DC adeguate.

Nuova KONA Electric Exclusive arriva inoltre con un pacchetto di serie alquanto ricco, citiamo ad esempio il doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3 pollici e infotainment touchscreen TFT LCD (sempre da 12.3 pollici) con navigatore, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, retrocamera, servizi Hyundai LIVE e aggiornamenti software OTA.

Presenti anche il caricatore wireless per smartphone, quattro prese USB-C, il climatizzatore automatico, la smart-key su telefono, la predisposizione Vehicle-to-Load (V2L) esterna, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i vetri posteriori oscurati e i sedili rivestiti in tessuto e pelle. I cerchi in lega sono da 17 pollici con batteria da 48,6 kWh e da 19 pollici con la batteria da 64,8 kWh. L’allestimento Exclusive è anche dotato di i-PEDAL e pre-condizionamento della batteria. Per chi volesse un allestimento ancora più ricco c’è la KONA Electric N-Line.

Secondo il nuovo listino, KONA Electric Exclusive parte da 38.300 euro con batteria da 48,6 kWh, da 41.300 euro con batteria da 64,8 kWh. Ricordiamo che nuova Hyundai KONA è anche Hybrid, per noi un best buy assoluto.

