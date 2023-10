Scende il prezzo dei colori speciali su Tesla Model Y: fino a 600 euro in meno

Tesla cambia di continuo i suoi listini: se non modifica i prezzi delle auto, magari ritocca quelli degli optional e delle colorazioni. Ora scegliere le due colorazioni speciali della Tesla Model Y costa meno rispetto al passato.

Con il lancio della nuova Tesla Model 3 2024 il produttore ha rivoluzionato del tutto la sua politica rispetto ai colori. Addio al bianco gratuito, l’unica colorazione senza extra: oggi è possibile scegliere una Model 3 aggiornata in tre colorazioni gratuite, ovvero bianco, nero e blu. Per le due colorazioni speciali Ultra Rosso e Grigio Stealth sono necessari 2.000 euro extra, vediamo però cos’è cambiato su Model Y.

Sul SUV-Crossover di Elon Musk il Bianco Perla Micalizzato resta l’unico colore gratuito. Il Nero Pastello costa 1.200 euro, il Blu Oceano Micalizzato 1.300 euro, a scendere di prezzo però sono i due colori speciali lanciati lo scorso anno. Al debutto, a ottobre 2022, l’Ultra Rosso costava 3.200 euro, l’Argento Mercurio 3.000 euro. Oggi Tesla chiede 2.600 euro sia per l’Ultra Rosso che per l’Argento Mercurio: sul primo c’è stato un calo di ben 600 euro, sul secondo c’è un risparmio di 400 euro, sicuramente una buona notizia per chi aveva adocchiato le colorazioni speciali.



Tornando per un attimo sulla Model 3, AutoTrader UK ha provato la nuova Model 3 2024: è la migliore di sempre?