Scende ancora il prezzo della benzina: siamo a 1,664 euro al litro

Oggi 26 settembre è un lunedì molto particolare, in Italia infatti si commenta il post voto delle elezioni politiche 2022. Mentre si leccano ferite e celebrano vittorie, i prezzi di benzina e diesel continuano leggermente a scendere.

Secondo gli ultimi dati rilevati da Quotidiano Energia, con i prezzi comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8:00 del 25 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è di 1,664 euro al litro, mentre venerdì 23 settembre eravamo a 1,675 euro. I vari marchi nazionali sono compresi fra 1,652 e 1,673, mentre i no logo sono a 1,661.

Il diesel in modalità self costa in media 1,767 euro al litro contro l'1,780 del 23 settembre, con le varie compagnie che propongono prezzi da 1,758 e 1,781 euro al litro. I distributori no logo sono a 1,764 euro al litro. Buoni i prezzi del GPL, che in media costa in Italia tra 0,792 e 0,812 euro al litro, con i distributori no logo a 0,788, mentre le notizie davvero pessime arrivano per il metano da trazione: i prezzi sono compresi fra 2,839 euro e 3,420 euro, con i distributori no logo a 2,857 euro.

Ricordiamo che questi prezzi sono dovuti anche al taglio delle accise voluto dall'ultimo Governo Draghi, che andrà avanti per tutto il mese di novembre su benzina, diesel, GPL e metano.