Scende dal pick-up e spara contro una Tesla: arrestato grazie alle telecamere dell'auto

Su queste pagine parliamo spesso di episodi di "Road Rage", eventi di rabbia stradale che vedono conducenti dar di matto contro altri utenti (una Golf attacca una Tesla). Ebbene la follia raggiunta dalla storia di oggi sarà difficile da battere: un uomo è sceso dal suo pick-up e ha sparato contro una Tesla Model S.

Parliamo della Tesla di Chris Harclerode, un cittadino di Houston in Texas che lo scorso 25 settembre stava tornando a casa dall'aeroporto attorno alle 20:30. L'uomo si accorge a un certo punto che un grosso pick-up inizia a tallonarlo lungo Westpark Toll Road. Dalle immagini registrate dalla sua Model S si vede chiaramente come il pick-up acceleri, cambi corsia inavvertitamente, arrivi a pochissimi centimetri dall'urtare il bumper dell'auto elettrica.

La parte più assurda però arriva adesso: il pick-up infatti supera la Tesla, accosta e il conducente scende dall'abitacolo con una pistola in mano. Pistola che viene anche usata per sparare diversi colpi contro la vettura, come si evince anche dalle immagini scattate successivamente da Chris Harclerode. Fortunatamente l'utente Tesla non è stato colpito, un proiettile è rimasto bloccato in un sedile posteriore dopo aver penetrato il finestrino. Il materiale registrato dalla Tesla è stato poi consegnato alla polizia che è riuscita a risalire all'assalitore: un uomo di 32 anni chiamato James Young, arrestato e accusato di aggressione aggravata con un'arma da fuoco.

Spesso ci si critica il fatto che parliamo di episodi simili solo in relazione alle Tesla, come se altre vetture di altri marchi non fossero coinvolte. Succede perché le Tesla sono dotate di 8 telecamere che registrano continuamente in tutte le direzioni, anche grazie a questo è stato possibile ricostruire i fatti in questo episodio di Houston. Quando Young ha sparato si trovava già in posizione arretrata rispetto alla vettura, solo una Tesla avrebbe potuto immortalare l'accaduto. Con un'altra vettura probabilmente non sarebbe stato possibile risalire al colpevole e tutto sarebbe finito nel nulla.