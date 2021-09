Scegliete il futuro della Formula 1: partecipate al Sondaggio Globale Tifosi F1 2021

La Formula 1 ha bisogno di voi. Motorsport Network ha infatti lanciato una nuova edizione del Sondaggio Globale Tifosi F1 2021, come già era successo nel 2015 e nel 2017. Un mega sondaggione disponibile in ben 15 lingue, italiano compreso.

Cliccate qui di seguito per rispondere subito al Sondaggio Globale Tifosi F1 2021, per sapere invece in maniera più approfondita di cosa si tratta continuate a leggere. Motorsport Network, la stessa F1 e Nielsen vogliono sapere il vostro punto vista su ciò che è la Formula 1 oggi, ma non solo. Le aziende si aspettano di sapere da voi anche cosa cercate e volete per la Formula 1 del futuro.

Perché i risultati non siano in qualche modo falsati, Motorsport Network vi invita a rispondere nella maniera “più chiara e onesta possibile”. Quasi superfluo dire che i risultati saranno del tutto confidenziali e processati nel rispetto della privacy da Nielsen; l’esito del mega sondaggio sarà svelato nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti, in programma nel mese di ottobre.

I sondaggi globali degli scorsi anni hanno in qualche modo aiutato la Formula 1 a evolversi, diventando ciò che è oggi, parliamo però di una disciplina che ha bisogno di cambiare costantemente per rispondere alle esigenze del pubblico e non c’è modo migliore che contattare direttamente i tifosi per capire cosa cambiare. Buon sondaggio allora, non vi resta che partecipare. Il tutto arriva inoltre dopo le polemiche legate al recente GP del Belgio, che ha fatto infuriare non pochi fan. Che sia un caso?