Scegliete una e-bike usata: in sconto, garantita e in pronta consegna con Monferrato

Anche se l'inverno 2021-2022 è appena iniziato, tre mesi passano in fretta e non ci vorrà molto per salutare il 20 marzo, motivo per cui potrebbe essere un ottimo momento per ordinare una nuova e-bike. E-bike che può essere anche usata: andiamo a vedere cosa offre il sito Monferrato.

Il rivenditore di bici ha spinto molto sulle e-bike negli ultimi tempi, non solo ha una folta line-up di nuovi modelli di tutte le migliori marche ma anche una sezione Usato garantito sul suo sito ufficiale. Al momento in cui scriviamo ci sono disponibili ben sette modelli, tutti controllati, garantiti e in sconto rispetto al prezzo del nuovo.

Partendo dal prodotto meno costoso, ma comunque di altissima qualità, abbiamo la Haibike Sduro Hardseven 3.0, un'ottima Front Suspension proposta a 1.950 euro anziché 2.399 euro. Salendo leggermente abbiamo la Haibike Sduro Fullseven Lt 2.0, una Full Suspension che si può avere a soli 2.350 euro anziché 2.999.

Per avere il meglio del meglio, almeno in questa selezione dell'usato, potete avere la Haibike Fullseven 8 a 4.090 euro anziché 4.799 euro. Sono prezzi importanti, lo sappiamo bene, ma le MTB elettriche e ammortizzate costano e possono arrivare a superare i 10.000 euro. Con l'usato Monferrato possiamo risparmiare qualcosa e bypassare i tempi di attesa biblici per la consegna di una nuova bicicletta (per saperne di più sull'attuale crisi: Dov'è la mia bicicletta?)